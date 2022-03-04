 WITH THE WEATHER WARMING UP -- YOU MAY WANT TO GET OUTSIDE AND PLAY A GAME OR TWO OF DISC GOLF...

IF YOU'RE A BEGINNER -- THERE'S A CLASS THAT CAN BRING YOU UP TO SPEED.

THIS EVENT IS ACTUALLY HAPPENING THROUGHOUT THE MONTH OF MARCH -- NOT JUST THIS SATURDAY.

OUTDOOR CHATTANOOGA IS HOSTING DISC GOLF LESSONS -- COVERING ALL OF THE BASICS FOR ANYONE WHO WANTS TO LEARN.

ERIK HANCOCK SAYS THERE WILL BE FOUR SESSIONS AT GREENWAY FARMS AT HIXSON -- AND ANYONE IS WELCOME TO SIGN UP... (--SOT--)

ERIK HANCOCK / CUSTOMER RELATIONS SPECIALIST / OUTDOOR CHATTANOOGA (SOT 3): “It’s just a really fun opportunity to get out and take free introduction to disc golf clinic where we’re going to teach the fundamentals of throwing a disc, the game, and stuff like that.

ALL GEAR WILL BE PROVIDED FOR PEOPLE AND THE EVENT IS FREE.

HANCOCK SAYS ALL YOU NEED ARE CLOSED-TOE SHOES ... WATER AND ATHLETIC CLOTHES.

YOU DO NEED TO SIGN UP IN ORDER TO PARTCIPATE.

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