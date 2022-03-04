WITH THE WEATHER WARMING UP -- YOU MAY WANT TO GET OUTSIDE AND PLAY A GAME OR TWO OF DISC GOLF...
IF YOU'RE A BEGINNER -- THERE'S A CLASS THAT CAN BRING YOU UP TO SPEED.
THIS EVENT IS ACTUALLY HAPPENING THROUGHOUT THE MONTH OF MARCH -- NOT JUST THIS SATURDAY.
OUTDOOR CHATTANOOGA IS HOSTING DISC GOLF LESSONS -- COVERING ALL OF THE BASICS FOR ANYONE WHO WANTS TO LEARN.
ERIK HANCOCK SAYS THERE WILL BE FOUR SESSIONS AT GREENWAY FARMS AT HIXSON -- AND ANYONE IS WELCOME TO SIGN UP... (--SOT--)
ERIK HANCOCK / CUSTOMER RELATIONS SPECIALIST / OUTDOOR CHATTANOOGA (SOT 3): “It’s just a really fun opportunity to get out and take free introduction to disc golf clinic where we’re going to teach the fundamentals of throwing a disc, the game, and stuff like that.
ALL GEAR WILL BE PROVIDED FOR PEOPLE AND THE EVENT IS FREE.
HANCOCK SAYS ALL YOU NEED ARE CLOSED-TOE SHOES ... WATER AND ATHLETIC CLOTHES.
YOU DO NEED TO SIGN UP IN ORDER TO PARTCIPATE.