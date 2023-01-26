THE BETTER BUSINESS BUREAU SAYS WATCH OUT FOR A VALENTINES DAY SCAM.
  THEY SAY LAST YEAR AROUND THIS TIME, SEVERAL "FAKE FLORISTS" POPPED UP, LOOKING FOR THOSE LAST-MINUTE SHOPPERS.
  ADS WOULD SAY IT WASN'T TOO LATE TO ORDER YOUR LOVED ONE SOME VALENTINES DAY FLOWERS.
  THEN ON THAT SPECIAL DAY, A DISASTER WOULD ARRIVE -  
<MICHELE MASON / PRESIDENT OF THE BBB 
 
 
"IF THEY WERE DELIVERED, THEY WERE OF POOR QUALITY, NOT WHAT THEY EXPECTED, OR SOMETIMES THEY RECEIVED CONTACT BACK SAYING YOU HAD TO GET A HIGHER LEVEL ORDER BECAUSE THEY WERE OUT OF WHAT YOU WANTED TO ORDER, WANTING - OF COURSE - TO CHARGE YOU MORE.">
 
 
 SHE SAYS MOST OFTEN, THESE FAKE COMPANIES DISAPPEAR SO IT IS HARD TO LOCATE THEM AND GET YOUR MONEY BACK.
 SHE SAYS IT'S BEST TO MAKE SURE YOU HAVE A RELIABLE FLORIST, AND TO ORDER EARLY.
 WHEN YOU'RE CRUNCHED FOR TIME, YOU ARE MORE LIKELY TO BE TRAPPED BY A "FAKE FLORIST" MAKING  WHAT SEEMS TO BE A PROMISING DEAL.

 

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